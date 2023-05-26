Pazar günü Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yayınlanma: 26.05.2023 - 21:24

Güncelleme: 26.05.2023 - 21:24

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasının huzurlu ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binası, bazı parti binaları ve ilçe seçim kurulları çevresinde tedbirler alınacağı bildirildi.

Bu kapsamda, ihtiyaç duyulması halinde bugünden itibaren 30 Mayıs Salı günü yoğunluk sona erene kadar, YSK binası çevresinde bulunan Ihlamur Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile İzmir 1 Caddesi arasında kalan bölümü, Elgün Sokağın Necatibey Caddesi ile İzmir 1 Caddesi arasında kalan bölümü, Ihlamur Sokağın Necatibey Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasında kalan bölümü ve Necatibey Caddesi'nin tamamı trafiğe kapatılacak.

Tedbirler kapsamında, 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'den itibaren yoğunluk sona erene kadar, Çankaya Geçici 1. İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan, 9. Cadde'nin Bişkek Caddesi ile 15. Cadde arasında kalan bölümü, 15. Cadde'nin 9. Cadde ile 12. Sokak arasında kalan bölümü, Çankaya Geçici 2. İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan Bişkek Caddesi'nin Şehit Yavuz Oğuz Sokak ile 24. Sokak arasında kalan bölümü ihtiyaç duyulması halinde trafiğe kapalı olacak.

Yenimahalle Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan, 1730. Sokağın Batı Bulvarı ile Necdet Evliyagil Sokak arasında kalan bölümü, Necdet Evliyagil Sokağın 1728. Sokak ile 1730. Sokak arasında kalan bölümü, Altındağ Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan Şehit Onur Doğan Caddesi'nin 309. Sokak ile 310. Sokak arasında kalan bölümü araç trafiğine ihtiyaç duyulması halinde kapatılabilecek.

Pursaklar Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan, İstikbal Caddesi'nin Karaca Caddesi ile Derviş Sokak arasında kalan bölümü, Etimesgut Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan 1622. Sokağın tamamı ihtiyaç duyulması halinde trafiğe kapalı olacak.

Keçiören Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan 6. Sokağın tamamı, Mamak Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan Alkış Sokağın tamamı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi ile Alparslan Türkeş Caddesi'nin tamamı trafiğe kapatılacak.

'KÖŞK'E ÇIKAN YOLLAR DA KAPALI

Cumhurbaşkanlığı Köşkü çevresinde bulunan Çankaya Caddesi, Ziaur Rahman Caddesi ve Simon Bolivar Caddesi'nin tamamı, MGK Genel Sekreterliği çevresinde bulunan, Dumlupınar Bulvarı'nın 2118. Cadde ile 2082. Cadde arasında kalan bölümü ve 2082. Cadde'nin tamamı ihtiyaç olması halinde trafiğe kapalı olacak.

AKP VE CHP GENEL MERKEZİ DE TRAFİĞE KAPATILACAK

AKP Genel Merkezi çevresinde bulunan Söğütözü Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Beştepe Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde, sokak ve varyantların tamamı, Yaşam Caddesi ve Adalet Sokağı ile buralara açılan cadde, sokak ile varyantların tamamı ihtiyaç olması halinde trafiğe kapatılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi çevresinde bulunan Anadolu Bulvarı'nın Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Caddesi ile Dumlupınar Bulvarı arasında kalan bölümü, Dumlupınar Bulvarı'nın Anadolu Bulvarı'na bağlanan yan varyantlarının tamamının 2176. Sokağın Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Caddesi ile 2177. Cadde arasında kalan bölümü, 2179. Sokağın tamamı ve buralara bağlanan cadde, sokak ve varyantların tamamında ihtiyaç duyulması halinde araç trafiğine izin verilmeyecek.