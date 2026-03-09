Cumhuriyet Gazetesi Logo
Pazar yerinde sopalı kavga: Alacak verecek meselesi kanlı bitti!

9.03.2026 17:38:00
Güncellenme:
DHA
Bolu'da halk pazarının kurulduğu alanda karşılaşan iki farklı inşaat firması çalışanları arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle sopalı kavga çıktı. Pazar yerinde korku dolu anların yaşanmasına neden olan olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da pazar yerinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İhsaniye Mahallesi Kır Sokak’ta halk pazarının kurulduğu alanda meydana geldi. İki farklı inşaat firmasının çalışanları, pazar yerinde karşılaştı. Taraflar arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sopaların kullanıldığı kavgada Ö.Ö., O.A. ve E.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #kavga

