İstanbul Erkek Lisesindeki kavgaya ilişkin soruşturma: Okul müdürü, 4 müdür yardımcısı ve 8 öğretmene ceza

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Erkek Lisesinde 2024 yılının kasım ayında öğrenciler arasında çıkan kavgaya ilişkin okul yönetimi ve öğretmenler hakkında verilen idari cezalar netleşti.

Kasım 2025’te okulun erkek pansiyonunda meydana gelen olaylarla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda, okul müdürü ile 4 müdür yardımcısına “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası verildi. Ayrıca bu yöneticilerin görevlerinin sonlandırılarak öğretmen olarak başka okullara tayin edilmelerine karar verildi.

Soruşturma kapsamında nöbetçi 6 öğretmene maaş kesme cezası uygulanırken, bu öğretmenlere ayrıca 3 yıla kadar belleticilik görevi yasağı getirildi. İki rehberlik öğretmeninin ise başka okullarda görevlendirileceği öğrenildi.

DERNEK YÖNETİCİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Soruşturma raporunda, İstanbul Erkek Liseliler Derneği (İELDER) yönetim kurulu üyesi iki kişi hakkında da eylemlerinin adli suç niteliği taşıyabileceği değerlendirilerek suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım 2025’te 9. sınıfta okuyan 7 öğrencinin, 11. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup tarafından fiziksel saldırıya uğradığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sürecinde okul müdürü ve müdür başyardımcısı açığa alınmış, daha sonra dosya Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerine devredilmişti.

ÖĞRENCİLER HAKKINDA DİSİPLİN CEZALARI

Öte yandan olayla bağlantılı olarak 20 öğrenci hakkında disiplin cezası verildi.

Fatih İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda: