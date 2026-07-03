Pazarda fiyatlar isyan ettiriyor: Emekli eli boş dönüyor...

ARDA EROL

Emekli ve işçiler maaşlarına yapılacak enflasyon farkı ve yarı yıl zammını beklerken dolaştığımız İstanbul’un merkezindeki Yenilevent Pazarı’nda meyve ve sebze fiyatlarına zam çoktan gelmiş.

Satıcılar maliyetlerdeki artışlar nedeniyle zam yapmak zorunda kaldıklarını söylerken tüketici ise sepetini eskiye nazaran daha az doldurmak zorunda kaldığı için tepkili. Emekliler ise pazardan elleri boş ayrılıyor.

Eskiden kirasını ödedikten sonra gönül rahatlığı ile pazara çıkıp alışveriş yapabildiğini belirten emekli Songül Hanım,” Bak hiçbir şey alamadan evime dönüyorum! Emekliyim, 20 bin lira maaş ile ne yapacağım. Yeğenlerim destek olmasa ne yaparım bilmiyorum” diyor. Pazardan elleri boş çıkan bir diğer emekli Nihat Bey ise “Gördün, ellerim bomboş, hava almaya geldim” diyor.

Pazarda en fazla dikkat çeken ise soğan fiyatları. Bu hafta 70 lirayı aşmış. Pazar esnafı artışı işçilik ücreti ve mazottaki artışlara bağlıyor ve “Halden pahalıya alıyoruz. Önceden memleketin dört bir yanından mal gelirdi şimdi sadece Konya, Şanlıurfa ve Adana’dan geliyor” diyor.