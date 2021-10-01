Pazarda her şey ateş pahası

01 Ekim 2021 Cuma, 08:07

Pazara inen ve halkın nabzını tutan Cumhuriyet, TÜİK’in ekonomisi ile vatandaşın ekonomisi arasındaki uçurumu rakamlarla tespit etti. Halkın bir ay önce ve bir ay sonrasında aynı ürünü hangi fiyata aldıklarını, hangi ürünlerde fiyatların ne kadar arttığını, gıda enflasyonunun sorumlusunu vatandaşlara sorduk. Artan fiyatlardan şikâyetçi olan tüketiciler yaşadıkları duruma “Eskiden alışverişe pazar arabasıyla gelirken şimdi ancak elimizde torbayla eve dönebiliyoruz” diyerek tepki gösterdi. Pazara gelen yurttaşlar tezgâhların zam şampiyonu olan bamya, peynir, kabak ve sarmısak gibi ürünlere artık bakıyor ama alamıyor. Hatta akşam saatlerinde semt pazarlarına gelen dar gelirli kimi vatandaşlar tezgâhlardan arta kalan ve satılamayan gıda ürünlerini toplayarak evlerine götürüyor.

TÜİK tarafından yayımlanan son verilere göre yüzde 29’a ulaşan gıda enflasyonu, gerçekte yüzde 60’lara kadar çıkıyor. Çarşıda pazarda 2-3 katına çıkan fiyatlardan dert yanan vatandaş “Ekonomi batıyor” sözleriyle sitemini bir kez daha dile getirdi. Son bir ayda fiyatları yüzde 17 artan yumurta ile yüzde 20 oranında artan peynir gibi ürünlere erişmekte güçlük çeken tüketiciler, sebze meyve alışverişlerinde ise cebinden kısarak çareyi daha az tüketmekte buluyor.

HANGİ ÜRÜN NE KADAR ARTTI

Kilosu 15 lirayı bulan biber ve muz ile adet fiyatı 1.25 liradan 3 liraya çıkan mısırın rekor kırdığı semt pazarlarında diğer sebze meyvelerde de durum hiç iç açıcı değil. Eskiden daha rahat erişilebilen barbunya ve fasulye gibi ürünler artık yarım kilosu 6-7 liradan satılırken bamyanın kilosu ise 20 lirayı buldu. Geçen ay kilosu 3 lira olan patates 4 liraya, biber 12 liradan 15 liraya, ıspanak 8 liradan 10 liraya, yumurtanın tanesi ise 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa yükseldi. Kabak fiyatı 5 liradan 8 liraya, sarmısağın kilosu 40 liradan 50 liraya, 60-65 lira olan peynir ise 80 liraya yükselerek zam şampiyonları arasına girdi.

Ersin-Beyhan Özakın: Kazanç azaldı, fiyatlar arttı. Patatesi 1 liraya alıyorduk, şimdi ancak 4 liraya bulabiliyoruz. Bir kilo peynir 80-100 lira oldu. Herkes gibi biz de pahalılıktan şikâyetçiyiz. Sadece iki kişiyiz, buna rağmen geçinemiyoruz. Bundan 15-20 gün önce pazara geldiğimizde en fazla 150 liraya ihtiyaçlarımızı alıyorduk. Şimdi harcadığımız para 250 lirayı buluyor.

Deniz Temel: Biz dört kişilik aileyiz. Geçen yıl 100-150 liraya haftalık pazar alışverişimizi yapabiliyorduk. Şimdi bu rakam 300- 350’ye çıktı. Aldığımız sadece sebze ve meyve. Eskiden 50 kuruşa bir kilo domates alıyorduk, şimdi 4-5 liraya bulursak şükrediyoruz. Aslında pazardaki fiyatlar pahalı değil, bizim gelirimiz düştü. Ekonomi gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor, bu gidişle batacağız.

Nazan Göre: Ekonominin durumunu anlamak için gelsinler bizim cebimizden çıkan paraya baksınlar. Her şey iyiye gidiyor, diyorlar ama hiç de öyle değil. Geçen hafta aldıklarımızın aynısını aldım. Ama bu kez 200 değil, 250 lira verdim. Biberi, barbunyayı, bamyayı, fasulyeyi yarım kilo olarak satmaya başladılar. Artık etiketler bile şaşırmış durumda, ülkeye ayak uyduramıyor. Peynir ve yumurta uçtu gitti, yetişemiyoruz. En son iki hafta önce evime peynir alabildim.

Hayriye Yılmazer: Eskiden en basitinden bir bamyayı 2-3 liraya alıyorduk. Şimdi bamyanın kilosu 10 lira olmuş. Tek başıma yaşıyorum ve emekliyim. Ancak 50-60 lira ile ihtiyaçlarımı alıp pazardan çıkabiliyorum. Ayda 400 lira sadece pazar alışverişine ayırmak zorundayım. Her şeyi yarım kilo yarım kilo almak zorunda kalıyorum. Yaptığım alışveriş sadece sebzeden ibaret. Meyve almayı unuttuk. Peynir, zeytin aldıklarıma dahil bile değil. Daha ne kadar böyle dayanabiliriz, bilmiyorum.