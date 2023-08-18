Pazaryeri referandumunda “Hayır” çıktı
Muğla’da Marmaris Belediyesi'nin İçmeler Cumhuriyet Meydanı'nı 29 yıllığına kiraya vererek yapılaşmaya açma kararı için gidilen halk oylamasından "hayır" kararı çıktı. Belediye projeyi iptal etti.
Marmaris Belediyesi tarafından İçmeler’de yapılması planlanan çok amaçlı salon, pazaryeri ve yeraltı otoparkı projesi ile ilgili halkoylaması yapıldı. İçmeler’de kayıtlı 4 bin 823 seçmenin oy kullanması için 14 sandık kuruldu. Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın “Prestijli projelerle Marmaris’i geleceğe taşıyoruz” sloganıyla tanıttığı “İçmeler Çok Amaçlı Salon-Yer Altı Otoparkı-Pazar Yeri” projesi iki gün süren ve 4 bin 823 mahallelinin oy kullandığı referandumda "hayır" oyunun daha fazla çıktığı açıklandı.
YURTTAŞ “HAYIR” DEDİ PROJE RAFA KALKTI
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, halk oylaması sonucuna göre projenin iptal edildiğini söyledi. Halkın kararına rağmen meydan projesini hayata geçirmek istemediklerini vurgulayan Oktay, "Marmaris Belediyesi olarak Türkiye'de örnek olabilecek bir duruş sergiledik. İçmeler halkının yıllardır devam eden düğün salonu ve pazaryeri talepleri doğrultusunda elimizdeki imar planları çerçevesinde en uygun olan bu projeyi hazırlamıştık. Sonrasında bu projeye dair olumlu ve olumsuz görüşler olunca referandum yapma kararı aldık. Kararı halkımıza bıraktık" dedi.
Oktay, meydandaki ticari alanları iptal edip park alanına çevireceklerini de vurguladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 2 yıl boyunca camide, işyerinde, evde istismar!
- Memur-Sen'den ikinci teklif açıklaması
- Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü!
- Türk şirket fabrikasını yurt dışına taşıyacak
- İYİ Partili isimden çarpıcı çıkış!
- İktidar zam pazarlığında ikinci teklifini sundu
- Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı
- 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma bitecek mi?
- Canan Karatay önermişti: Bodrum’da 300 lira!
- Ünlü profesör hastanedeki odasında ölü bulundu