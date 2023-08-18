Pazaryeri referandumunda “Hayır” çıktı

Yayınlanma: 18.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.08.2023 - 03:00

Marmaris Belediyesi tarafından İçmeler’de yapılması planlanan çok amaçlı salon, pazaryeri ve yeraltı otoparkı projesi ile ilgili halkoylaması yapıldı. İçmeler’de kayıtlı 4 bin 823 seçmenin oy kullanması için 14 sandık kuruldu. Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın “Prestijli projelerle Marmaris’i geleceğe taşıyoruz” sloganıyla tanıttığı “İçmeler Çok Amaçlı Salon-Yer Altı Otoparkı-Pazar Yeri” projesi iki gün süren ve 4 bin 823 mahallelinin oy kullandığı referandumda "hayır" oyunun daha fazla çıktığı açıklandı.

YURTTAŞ “HAYIR” DEDİ PROJE RAFA KALKTI

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, halk oylaması sonucuna göre projenin iptal edildiğini söyledi. Halkın kararına rağmen meydan projesini hayata geçirmek istemediklerini vurgulayan Oktay, "Marmaris Belediyesi olarak Türkiye'de örnek olabilecek bir duruş sergiledik. İçmeler halkının yıllardır devam eden düğün salonu ve pazaryeri talepleri doğrultusunda elimizdeki imar planları çerçevesinde en uygun olan bu projeyi hazırlamıştık. Sonrasında bu projeye dair olumlu ve olumsuz görüşler olunca referandum yapma kararı aldık. Kararı halkımıza bıraktık" dedi.

Oktay, meydandaki ticari alanları iptal edip park alanına çevireceklerini de vurguladı.