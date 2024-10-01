Pegasus, üç ülkeye uçuşlarını iptal etti
İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği hava saldırıları nedeniyle Pegasus Havayolları bugün ve yarın yapılması planlanan İran, Irak ve Ürdün'e uçuşlarını iptal etti.
İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları nedeniyle Pegasus Havayolları bazı seferlerini iptal etti.
Havayolu şirketi, uçuş güvenliği sebebiyle bugün ve yarın yapılması planlanan İran, Irak ve Ürdün'e uçuşlarını iptal etme kararı aldı.
Pegasus Havayolları daha önce İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle 8 Ekim'e kadar Beyrut uçuşlarını durdurmuştu.
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