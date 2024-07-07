Pehlivan sıcaktan bayıldı

Edirne’de düzenlenen 663. Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde talihsiz bir olay yaşandı. Sıcak havaya dayanamayan bir pehlivan, güreşirken bayıldı.

AA
Yayınlanma: 07.07.2024 - 19:11
Pehlivan sıcaktan bayıldı
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663. Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nin son gününde talihsiz bir olay yaşandı. Küçük orta büyük boy kategorisinde güreşen pehlivanlardan Murat Gonca, sıcak havaya dayanamayarak güreş sırasında bayıldı.

Sarayiçi Er Meydanı’nda güreşlerin son gününde çeşitli boylarda güreşler devam ediyor. Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü kentte yağlı şekilde zorlu müsabakalar gerçekleştiren pehlivanları sıcak hava etkiliyor. Küçük orta büyük boy kategorisinde pehlivanlar Sinan Yıldız ve Murat Gonca karşılaştı.

Müsabakada rakibine yenilen Murat Gonca, bu sırada baygınlık geçirdi. Hakem Murat Orman, sağlık ekiplerini çayıra davet etti. Bayılan pehlivana sağlık ekipleri müdahale etti.

Er meydanından sedyeyle çıkarılan pehlivan, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü.


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