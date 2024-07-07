Meteoroloji uyardı: 6 ile kuvvetli sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Samsun'un doğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Artvin'de yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek, yurttaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

ANKA
Yayınlanma: 07.07.2024 - 15:09
Meteoroloji uyardı: 6 ile kuvvetli sağanak geliyor!
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MGM, verilerine göre, halen Samsun'un doğusunda etkisini sürdüren kuvvetli yağışların önümüzdeki 2 saat boyunca yerel olarak şiddetli olacağı tahmin ediliyor. 

MGM, ayrıca, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Artvin'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

MGM, yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı yurttaşları uyardı.


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