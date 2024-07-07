Meteoroloji uyardı: 6 ile kuvvetli sağanak geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Samsun'un doğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Artvin'de yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek, yurttaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
MGM, verilerine göre, halen Samsun'un doğusunda etkisini sürdüren kuvvetli yağışların önümüzdeki 2 saat boyunca yerel olarak şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
MGM, ayrıca, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Artvin'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.
MGM, yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı yurttaşları uyardı.
meteoroloji haberleri meteoroloji genel müdürlüğü haberleri kuvvetli sağanak haberleri sağanak haberleri sağanak yağış haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Değirmenci: Ben LGBTİ kimliğimle barışığım, yara almam
- Skandal paylaşım üzerine soruşturma
- Taraftarlardan UEFA'ya tepki
- Spor Bakanlığı İl Müdürü'nden skandal paylaşım!
- İngilizler, 3 milli oyuncuya hayran kaldı!
- Buraya kadarmış... Hollanda yarı finalde
- 'Önlem alınmazsa gelecekte su basacak'
- Türkiye'de ilk defa ekildi: Hasadını müşteri yapıyor!
- Arda Güler'den bir rekor daha!
- Ailesini uyurken katletti!