Pelikan hedef almış Erdoğan talimat vermişti: İlker Başbuğ artık Adalet Bakanı Bozdağ ile karşı karşıya

01 Şubat 2022 Salı, 20:52

FETÖ'nün Ergenekon kumpası sonucu hapis yatan 26’ncı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 15 Temmuz Fetullahçı darbe girişiminin ardından, 16 Kasım 2016 tarihinde ABD’nin başkenti Washington’da bir panele katıldı.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Turkish Heritage Organization'ın organize ettiği panelde konuşan Başbuğ, CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan'ın "Siyasette temizlik olmadan gerçekten Fethullahçı Terör Örgütü ile mücadele edebilir miyiz” sorusunu yanıtladı. Başbuğ, "15 Temmuz darbe girişiminin içinde arkasında siyasiler yok mu? Yalnız iktidar partisine mi bakmak lazım? Bunun cevabını ben değil, Türkiye’deki siyasi partiler cevaplandırmalı. Şu anda çok adım atıldığını göremiyorum" dedi.

KUMPASLARA ZEMİN HAZIRLAYAN YASAYI HATIRLATTI

Başbuğ'un FETÖ'nün siyasi ayağına dikkat çektiği açıklaması üzerinden yıllar geçti ancak konuyla ilgili bir adım atılmadı. Fethullahçılara kadro veren ve kumpaslara zemin hazırlayan isimler yasam, yürütme ve yargı organlarında görev almaya devam etti.

Başbuğ "siyasi ayak" açıklamasından yıllar sonra 28 Ocak 2020 tarihinde Haber Global yayınında konuştu. 2016'daki açıklamasına benzer cümleler kuran Başbuğ "FETÖ'nün siyasi ayağına" dikkat çekti. Başbuğ, 26 Haziran 2009'da Meclis'ten geçirilen torba yasadaki "asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanması"na ilişkin maddeyi hatırlattı ve "26 Haziran 2009'da askeri şahısların, askeri mahalde işlediği suçlarda dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa teklifi getiriliyor. Bunu kim hazırladı? Tamamen FETÖ ile ilgili, bu araştırılsın" dedi.

PELİKANCILAR HEDEF ALDI, ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Başbuğ'un bu açıklaması AKP'de kriz yarattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP milletvekillerine talimat verdi ve Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Ardından “Pelikancılar” olarak bilinen Bosphorus Global de Başbuğ'u hedef aldı.

Erdoğan'ın talimatı ve Pelikancıların hedef almalarının ardından AKP'li 6 milletvekili Başbuğ hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. "FETÖ'nün siyasi ayağı olarak kendilerinin hedef gösterildiğini" söyleyip suç duyurusunda bulunanlar arasında FETÖ'ye övgüler düzen Bekir Bozdağ da vardı.

KUMPASLAR YENİDEN Mİ BAŞLAYACAK?

Aradan bir yıl geçti ve Başbuğ hakkında açılan soruşturma tamamlandı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede Bozdağ ve 5 AKP'li vekil müşteki olarak yer alırken Başbuğ'un 1 yıl 5 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ve bir yıl daha geçti, FETÖ kumpasında hapis yatan Başbuğ'dan şikayetçi olan Bozdağ Adalet Bakanı olarak atandı.

Şimdilerde kimileri tarafından yargıdaki cemaat yapılanmaları bitirme talimatı aldığı öne sürülen ve hukuka uygun hareket edeceği iddia edilen öte yandan FETÖ kumpaslarının önünü açanlardan biri olarak gösterilen Bozdağ, İlker Başbuğ ile karşı karşıya gelecek. Davanın ilk duruşması, 3 Mart'ta Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Bozdağ'ın müşteki olduğu davanın henüz duruşması görülmeden bir ay önce Adalet Bakanı olarak atanması ise akıllara yargı mensupları üzerinde baskı kurulması ihtimalini getirdi.

BAŞBUĞ DAVASINDA KARAR VERECEK HAKİM BASKI ALTINA ALINABİLİR

Bozdağ'ın sık sık Gülen'i savunduğu ve tartışmalı kararlara imza attığı FETÖ kumpasları döneminde mağdurların avukatlığını yapan Hüseyin Ersöz, konuyla ilgili Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu. Ersöz açıklamasında, Bozdağ'ın Adalet Bakanı olmasıyla, Başbuğ davasında yargılamayı yapacak olan hakimin baskı altında olabileceğine dikkat çekti.

"Siyasi tarihimizde önemli görevlere gelmiş olan kişilerin daha önceki yıllarda açtıkları davalardan feragat ettikleri bilinmektedir" diyen Ersöz, Başbuğ'un yargılandığı davada Adalet Bakanı olan Bozdağ'ın adil yargılanma için davadan feragat etmesi çağrısında bulundu.

Bozdağ'ın FETÖ'ye olan övgülerini hatırlatan Ersöz, "Hali hazırda devam eden FETÖ yargılamaları göz önüne alındığında sayın bakanın geçmişte yaptığı bazı açıklamaların bugün gündem olması ve kamuoyunda tartışılması da oldukça olağandır" dedi.

Tüm bunlarla birlikte, Pelikancıların hedef alıp Erdoğan'ın talimatıyla, FETÖ'nün devlette önünü açtığı söylenen ve aralarında adalet bakanı olarak atanan Bozdağ'ın da olduğu AKP'lilerin şikayeti ile açılan davada, İlker Başbuğ hakkında nasıl bir karar alınacağı merak konusu oldu.