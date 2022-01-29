Adalet Bakanı olarak atanan Bekir Bozdağ'dan FETÖ'ye övgüler
Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın TBMM'de yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Bozdağ'ın "Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirmiş olduğu değerli bir kıymettir" dediği konuşma dikkat çekti. CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, Bozdağ'n konuşmasını hatırlatarak "FETÖ ile mücadele 'kararlılıkla' devam ediyor!" notunu düştü.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, istifa etti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yerine Bekir Bozdağ atandı. 2013-2015, 2015-2017 yılları arasında Adalet Bakanı olarak görev yapan Bekir Bozdağ tekrar bakan olarak göreve başladı.
Gece yarısı yayımlanan genelgeyle birlikte sosyal medyada da Bekir Bozdağ'ın Türkiye Büyük Millet Meclis'inde yaptığı konuşma gündem oldu.
Bekir Bozdağ'ın, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen hakkındaki övgü dolu sözleri dikkat çekti.
"FETÖ İLE MÜCADELE 'KARARLILIKLA' DEVAM EDİYOR!"
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Twitter hesabından Bozdağ'ın tekrar göreve gelmesine ilişkin eleştirilerde bulundu.
Başarır, "Bir gece yarısı kararnamesi ile “görevden af” talebi kabul edilen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yerine de Fethullah Gülen güzellemeleri yapan Bekir Bozdağ yeniden atandı" dedi.
Bozdağ'ın konuşmasını paylaşan CHP'li Başarır, "FETÖ ile mücadele “kararlılıkla” devam ediyor!" notunu düştü.
Bir gece yarısı kararnamesi ile “görevden af” talebi kabul edilen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yerine de Fethullah Gülen güzellemeleri yapan Bekir Bozdağ yeniden atandı.— Ali Mahir Başarır (@alimahir) January 29, 2022
FETÖ ile mücadele “kararlılıkla” devam ediyor! pic.twitter.com/dh5YzSjKU3
"DEĞERLİ BİR KIYMETTİR"
Videoda Bozdağ'ın “Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirmiş olduğu değerli bir kıymettir, bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık. Devletin denetimi, gözetimi altında her şey açık” dediği görülüyor.
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