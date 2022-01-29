Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kimdir?
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, istifa etti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yerine Bekir Bozdağ atandı.
Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı.
BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965'te Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde doğdu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Bozdağ, yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı, ayrıca Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.
Serbest avukat olarak çalışan Bozdağ, 1999 yılında Fazilet Partisi Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı oldu, Fazilet Partisi Yozgat Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (1999-2001) görevinde bulundu.
Bozdağ, AK Parti Yozgat kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (2001-2002), AK Parti Teşkilat Başkanlığında değişik illerde İl Koordinatörlüğü ve Bölge Koordinatörlüğü (2002-2007), AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı (2015) görevlerinde bulundu ve 22, 23, 24, 26 ve 27. yasama dönemlerinde Yozgat Milletvekili seçildi.
22. Yasama Dönemi'nde TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği (2002-2007), 23. Yasama Dönemi'nde AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliği (2007-2011) yapan Bozdağ, 61. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı, 61, 62, 64 ve 65. hükümetlerde Adalet Bakanı, 65. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü görevlerinde bulundu, 27. Yasama Dönemi'nde Anayasa Komisyonu Başkanlığına seçildi.
Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Bozdağ, evli ve 3 çocuk babası.
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