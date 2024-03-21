'Pembe otobüs' vaatlerine protesto

Yayınlanma: 21.03.2024 - 15:22

Güncelleme: 21.03.2024 - 15:22

Aydın’da Cumhuriyet Kadınları Derneği Nazilli Şubesi üyesi kadınlar, yerel seçim sürecinde bazı partilerin belediye başkan adaylarının kadınlar için 'pembe otobüs' ve 'pembe vagon' gibi vaatlerine basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

Açıklamayı okuyan Nazilli Şube Başkanı Sema İkiz, şunları söyledi:

"Pembe otobüs konusu aslında yeni değildir, 10 yıldır dillendirilmektedir. Kadınların toplu ulaşımda rahat etmeleri bahanesiyle ortaya atılan pembe otobüs fikrinin akılla mantıkla bağdaşır hiçbir yönü bulunmuyor. Belediyelerin toplu taşıma araçlarında kadın, erkek, yaşlı, çocuk tüm yurttaşlarımızın rahat etmesini sağlamak görevi varken ve bunun için araç ve sefer sayılarını artırmak gibi mantıklı bir çözüm ortada iken, bazılarının kadınlara özel pembe otobüsleri ortaya sürmesi nasıl açıklanabilir? Pembe otobüsle sözüm ona rahat ettirilen kadının otobüsten inince rahatı nasıl sağlanacak? Pembe otobüsten inen kadınlar pembe markete mi gidecek, pembe okula mı pembe hastaneye mi pembe iş yerine mi gidecek? Acaba şehrin yarısı pembe mi olacak? Kadın ve erkek şehirde ayrı ayrı mı yaşayacak? Aslında bunlar da önerilmemiş değildir. Kadın hastaneleri, kadın üniversiteleri, kız ve erkek çocukların ayrı okullarda okutulması hepsi hafızamızdadır.”

"KUTUPLAŞMANIN ÖNÜNÜ AÇIYORLAR"

Pembe otobüsün kadınlar için ‘kafes’ olduğunu aktaran Sema İkiz, “Bugün kadınların toplu ulaşımda rahat etmesi bahanesiyle gündeme getirilen pembe otobüsün, yarın esas gideceği durağı biz açıklıyoruz: kadınlarımız pembe otobüslerle kafeslere sokulacak. Pembe otobüs ancak yaşamdan sıyrılmış ve kafeslere konmuş kadın için anlam taşıyabilir. Bunu özellikle pembe otobüsle kandırılan kadınlarımıza söylüyoruz. Pembe otobüsü öneren partilerin ortak noktaları laik, üniter Türkiye Cumhuriyeti ile kavgalı olmaktır. Bunlar, küresel emperyalist sistemin beslediği bölücülük ve irticadan paçalarını kurtaramıyorlar. Önerdikleri pembe otobüsle de kadını ötekileştirmenin, kadınla erkek arasına duvar örmenin, kadını da erkeği de aşağılamanın, kısaca milletimizi iyice bölüp kutuplaştırmanın yolunu açmaya çalışıyorlar. Bilmezler mi ki kadınlarımız fabrikada, laboratuvarda, sanatta, sporda, tarlada, yaşamın her yerinde erkekle beraber çalışarak, üreterek varlıklarını ispat edeli çok oldu” diye konuştu.

"KADINLAR GERİCİLİĞE GEREKLİ CEVABI VERECEKTİR"

“Milletimiz Türk kadınının üstün başarılarıyla gurur duyuyor” diyen İkiz, “Sporda altın madalyalara doymayan kadınlarımız; akademide, sanatta dünya çapında tanınan kadınlarımız; en ücra köylerde çocuklara kendini adayan kadın öğretmenlerimiz... Her biri büyük önderimiz Atatürk’ün gösterdiği tam bağımsız, aydınlık Türkiye hedefine koşuyor. Emperyalist kıskaçtan kurtulmak için mecbur olduğumuz milli üretim seferberliği kapımızdadır ve üreten Türkiye’de kadınlarımız saf tutmaya hazırdır. İşte küresel sistemin de, bu sistemin yönlendirdiği partilerin de esas korktuğu Türkiye’deki büyük değişim iradesidir. Bu yerel seçimde kadınlarımız pembe otobüs rumuzlu gericiliğe gereken cevabı verecektir."