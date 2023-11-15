PEN Türkiye: Ayın kitabı Cumhuriyet’in 100. yılı serisi

İş Bankası Kültür Yayınları’nın Cumhuriyetin 100. yılı için hazırladığı yüzüncü yıl logolu seri, PEN Türkiye Yazarlar Derneği “Ayın Kitabı” olarak seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2023 - 11:28
PEN Türkiye: Ayın kitabı Cumhuriyet’in 100. yılı serisi
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PEN Türkiye Yazarlar Derneği “Ayın Kitabı” olarak İş Bankası Kültür Yayınları’nın Cumhuriyetin 100. yılı için hazırladığı yüzüncü yıl logolu seriyi kasım ayının kitapları olarak seçtiğini açıkladı.

PEN Türkiye Yazarlar Derneği seçki için “Kurucu değerlerinden uzaklaştıkça önemini daha iyi kavramaya başladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılını, onu taçlandıracak ve geleceğin yolunu aydınlatacak kitaplarla kutlamaya devam ediyor, Özenle seçilmiş seride, Nutuk’tan Türkiye’nin iktisadi tarihine, Cumhuriyetin antropolojisine, kurucu felsefeye, Kurtuluş Savaşı tarihine, önemli hatıratlara, Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı ‘Geometri’ kitabına kadar birbirinden değerli 12 kitap yer alıyor. Her yaştan her bireyin okuması gereken kitaplar!” açıklaması yaptı.


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