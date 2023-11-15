YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 15.11.2023 - 00:01

Güncelleme: 15.11.2023 - 00:01

- Ülkesinin ona verdiğinden kat ve kat fazlasını karşılıksız hatta bedeller ödeyerek halkına veren bir aydındı. Edebiyatçı, yayıncı ve müzik eleştirmeni, dergi ve gazetelerde yazılar kaleme alan bir düşün ve eylem insanıydı. Üretken ve mücadelelerle dolu bir yaşam sürdü. Nâzım’ın ondan istediğini tam olarak yaptı: Hep cephenin ön saflarında yer aldı ve kesintisiz bir mücadele yürüttü.

Roman ve öykü kitapları, müzik yayınları ile biyografi / anı ve portre kitapları kaleme aldı. Bu yıl çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan ülkemizin kültürel ve toplumsal panoramasını ortaya koyan yazı ve anıları da (Sözün Saklı Yörüngesi, Hayata Karşı Hayat / Kor Kitap; Ağaçlar Çiçekteydi / Evrensel Basım Yayın, İnsanoğlu İnsanlar / Evrensel Basım Yayın) kitaplaştırılan büyük usta Ahmet Say (1935-2022) kapağımızda. Dr. Bülent Büber’in yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, Greta R. Krippner’in, Neoliberal Finansallaşmanın Politik Kökenleri’ni (Çeviren: Ahen Yağan / VakıfBank Kültür Yayınları) incelediği yazısıyla M. Fatih Karakaya yer alıyor.

- Dr. Alev Coşkun, Türk tarih çalışmalarının iki önemli duayen hocası, iki etkin tarihçi Prof. Dr. Sina Akşin ve Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Kısa Türkiye Tarihi (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) ile Cumhuriyet’in Doğuşu: Kurtuluş ve Kuruluş Yılları (Kronik Kitap) adlı kitaplarını merceğe alıyor.

- M. Sadık Aslankara, “Eskisi yenisi, öykümüz hangisi?” başlıklı yazısında usta yazarlar Kâmuran Şipal, Sulhi Dölek, İzzet Harun Akçay ve Yücel Balku’yu merceğe alıyor.

- Gamze Akdemir, usta gazeteci ve yazar Zeynep Oral ile devrimci, feminist, bağımsızlık savaşçısı, direniş lideri, anne, gazeteci, yazar, prenses Cristina Trivulzio di Belgiojoso’nun (1808-1871) İtalya’da öncülük ettiği, mücadelesini verdiği devrimin burçlarından Anadolu’nun bağrına dolu dolu yaşamını kaleme aldığı kitabı Anadolu’da Bir Devrimci Prenses’i (İnkılâp Kitabevi) konuşuyor.

- Hülya Soyşekerci, Elena Gavuraki’nin, olayların 1800’lü yıllarda İstanbul’da geçtiği, Heybeliada’daki 150 yıllık bir konağın anlatıcısı ve başkişisi olduğu, zamanın içinden süzülen yaşamlara ışık tuttuğu ilk romanı Konağın Alfabesi’ni (Kanguru Yayınları) tanıtıyor.

- Hande Tabak, Jilber Barutçiyan, Çağnam Erkmen’in 7 yaş ve üzeri için kaleme aldıkları mantarın ne olduğu ve Türkiye’deki çeşitliliği hakkında farkındalık yaratmayı hedefledikleri İstanbul’da Mantar Avı (VakıfBank Kültür Yayınları) adlı kitaplarını inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul ve Emek Yurdakul’un hazırladıkları Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar

Gamze Akdemir

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