Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2 korucu şehit oldu

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu 2 güvenlik korucusu şehit düştü.

İHA
01 Temmuz 2022 Cuma, 19:07
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2 korucu şehit oldu
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Hakkari Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı’ya Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz” denildi.


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