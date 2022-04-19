Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe Kilit Operasyon bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan Üsteğmen Ömer Delibaş şehit düştü. Şehidin acı haberi memleketi Kayseri'ye ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.
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