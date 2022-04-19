Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu’nun şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur.
- Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir.
- Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
April 19, 2022
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