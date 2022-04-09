Kozan'da jandarma minibüsü ve otomobil çarpıştı: 2 şehit

Adana'da jandarma minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

DHA
09 Nisan 2022 Cumartesi, 16:47
Kozan'da jandarma minibüsü ve otomobil çarpıştı: 2 şehit
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Kaza, saat 15.30 sıralarında Kozan ilçesi, Kozan-Adana karayolu Mansurlu Kavşağı'nda meydana geldi.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 01 JAA 081 plakalı minibüsle sürücüsü öğrenilemeyen 01 JB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada göreve giden minibüsteki 2 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.


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