Pencerede yakalanan kelepçeli taciz şüphelisi serbest bırakıldı

Pendik'te hastaneden kaçarak girdiği bir evin penceresinde yakalanan taciz şüphelisi Melih Can A., 'cinsel taciz' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 16:15
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İstanbul'un Pendik ilçesinde iddiaya göre, 20 Aralık günü M.İ.B. (16) isimli çocuğun Melih Can A. (19) tarafından tacize uğradığını söylemesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli Melih Can A. dün yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, doktor raporu alınması için hastaneye götürüldü. Muayene sırasında, doktorla yalnız bırakılan Melih Can A., hastaneden kaçtı.

Şüpheli, hastanenin karşısındaki bir eve zorla girdi. Ev sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerini gören Melih Can A., pencereden sarkarak kaçmaya çalıştı.

Polislerin ve yurttaşların bacaklarından tutmasıyla şüpheli, evin penceresinde asılı kaldı. Daha sonra bir dükkanın tentesinin üzerine düştü. Mahalle sakinleri tenteden aldıkları Melih Can A.'yı polis ekiplerine teslim etti.

Şüpheli Melih Can A., pencereden atlamaya çalıştığı esnada H.D. (45) tarafından darbedildi.

SERBEST BIRAKILDI

42 adet suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Melih Can A., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli, 'cinsel taciz' suçundan adli kontrolle serbest bırakıldı.


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