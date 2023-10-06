'Elbisen kısa' denilerek eve gönderildi: Cinsel taciz davası açtı

Yayınlanma: 06.10.2023 - 16:57

Güncelleme: 06.10.2023 - 17:01

İngiltere'nin başkenti Londra'da çalışan Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) hemşiresi Levinna Ola, giydiği elbise nedeniyle yöneticileri ile iş arkadaşlarının olumsuz yorumlarına maruz kaldı.

Bir yöneticisi Ola'nın elbisesinin "çok kısa" olduğunu ve işine "konsantre olamadığını" iddia etti. Ola, NHS'nin kıyafet yönetmeliği uyarınca "açık kıyafetler" giymemesi gerektiği konusunda istihdam mahkemesi tarafından uyarıldı.

Yaşadıkları karşısında travmatize olduğunu, utandığını ve aşağılanmış hissettiğini söyleyen Ola, cinsel taciz ve "vücut utancı" (body shaming) kurbanı olduğu iddiasıyla dava açtı. "İşte yaşadığı stres" ve "görevi kötüye kullanmaktan" suçlu bulunan Ola, temyiz başvurusu da reddedilmesi sebebiyle ihbarsız olarak işten çıkarıldı.

Mahkeme, Ola'nın yöneticilerinin aynı sözleri kot pantolon giyen erkek meslektaşlarına kullanmadıkları gerekçesiyle "onur ihlali" kararı verdi ve hemşirenin tazminat almasına hükmetti.

Ola'nın "bildirim yapılmaksızın" işten çıkarılmasının da yanlış olduğu sonucuna ve hemşirenin işine geri dönmesine karar veren mahkeme, tazminat davasının ileri bir tarihte görüleceğini açıkladı.