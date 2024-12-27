Pencereden düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı

Yayınlanma: 27.12.2024 - 16:18

Güncelleme: 27.12.2024 - 16:18

Batman’ın İrmi Mahallesi’nde meydana gelen kazada, 2 katlı binanın ikinci katında yaşayan M.A.S. isimli 1 yaşındaki bebek, dengesini kaybederek pencereden düştü.

Sert zemine düşen bebek, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.A.S., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.