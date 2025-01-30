Pendik Marina'da korkutan yangın... Havadan ve karadan müdahale ediliyor!
İstanbul'da Pendik Marina'da bulunan yakıt istasyonunda yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin karadan ve denizden müdahalesi sürüyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- Cafer Mahiroğlu’ndan Fatih Portakal’a ağır sözler!
- Barış Pehlivan'dan ilk mesaj!
- Fatih Portakal'dan tepkilere ilk yanıt
- Başarır’dan Bahçeli’ye sert yanıt!
- Kübra Par’dan canlı yayında yeni açıklama!
- Yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı!
- İmamoğlu'ndan kritik açıklama
- Figen Yüksekdağ'ın kız kardeşi evinde ölü bulundu
- İsrail'in kayıp 3 Türk vatandaşını öldürdüğü öğrenildi!
- Kayıp kadının cesedi komşusunun bahçesinde bulundu!