Pendik Marina'da korkutan yangın... Havadan ve karadan müdahale ediliyor!

İstanbul'da Pendik Marina'da bulunan yakıt istasyonunda yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin karadan ve denizden müdahalesi sürüyor.

Pendik Marina'da korkutan yangın... Havadan ve karadan müdahale ediliyor!
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DHA
Yayınlanma: 30.01.2025 - 13:05

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