Elazığ'da feci yangın... Anne ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı!

Tek katlı bir evde, sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında anne ile 2 kızı dumandan etkilendi. Tedavi altına alınan ailenin kızlarından birinin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Elazığ'da feci yangın... Anne ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 15:40

Elazığ'da Esentepe Mahallesi Yaygın Sokak’taki tek katlı bir evde öğle saatlerinde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen anne ve 2 kızı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kızlardan M.Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.



Etiketler: #anne #duman #Elazığ #Yangın

İlgili Haberler

Kartalkaya'da facianın yaşandığı otelin çalışanı anlattı: 'Yangın saat 03.00’ten önce çıktı'

Kartalkaya'da facianın yaşandığı otelin çalışanı anlattı: 'Yangın saat 03.00’ten önce çıktı'
Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında gözaltı sayısı 28 oldu!

Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında gözaltı sayısı 28 oldu!
4 işçi kurtarılmıştı: Antalya'daki 12 katlı otel inşaatı yangınının boyutu ortaya çıktı

4 işçi kurtarılmıştı: Antalya'daki 12 katlı otel inşaatı yangınının boyutu ortaya çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler