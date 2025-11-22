Pendik’te 14 yaşındaki Işıl Öykü hayatını kaybetti: Sanık duruşmada çelişkili ifadeler verdi

İstanbul Pendik’te 18 Mayıs’ta yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olayın ardından otomobilin sürücüsü olduğu öne sürülen Ömer Faruk Ballı tutuklanırken aynı hafta içinde serbest bırakıldı.

Ballı hakkında, “taksirle ölüme neden olma” suçundan dava açılırken davanın ilk duruşması dün görüldü. Mahkemede savunma yapan sanık Ballı, 50 kilometre hızla gittiğini öne sürdü. Mahkeme, eksik hususların giderilmesi ve sanığın adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı 23 Aralık’a erteledi.

Cumhuriyet’e konuşan Işıl Öykü’nün babası Yunus Dinç, “Sanık, 50 kilometre hızla gittiğini iddia etti. Gözümüze baka baka yalan konuştu” dedi.

Sanığın ve eşi olan tanığın (Ayten Ballı) çeliştiğini öne süren Dinç, “Ömer Faruk Ballı kızıma çarptıktan belli bir mesafe sonrasında durduğunu, aracın yolcu tarafındaki ön camından cam parçalarının eşinin üzerine geldiğini, eşine ‘Sen dur burada ben bir bakıp geleyim’ demiş. Eşi arabada kalmış ve bu kendi beyanı. Eşi de ‘Çarpmadan sonra durduğumuzda eşimle birlikte olay yerine kızın yanına gittik’ diyor. Ömer Faruk tek başına gittiğini belirtiyor, eşi ikimiz birlikte gittik diyor” ifadelerini kullandı.

Dinç, “Sanık tam kızımın nabzına bakacakken polis otosuna bindirildiğini iddia etti. Biz de kendisine ‘Eşin ve sen yoğun bakım hemşiresi olmanıza rağmen kızımıza hiçbir müdahalede bulunmamışsınız. İnsanların ‘Doktor yok mu, hemşire yok mu’ çağrılarına cevap vermemişsiniz. Söylememişler, saklamışlar. En can alıcı nokta bu” diye konuştu.