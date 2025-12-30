Pendik’te tepki çeken olay: Kediye tekme atıp denize fırlattı

Olay, Pendik Sahili’nde meydana geldi. İddiaya göre, sahilde balık tutan bir kişi oltadan çektiği balığa bir kedinin yaklaşması üzerine kediyi ayağıyla tekmeleyerek denize attı. Denize atılan kedi, can havliyle sudan çıkıp sıcak bir yer aradı.

Olayla ilgili konuşan bölge esnafından Abdullah Güneyli, "O kişi gelip bize söyleseydi, bir kilo değil iki kilo balık da verirdik. Bir kediyi tekmeleyip denize atmanın hiçbir anlamı yok. Bu insanlığa sığmaz. Duyarlı vatandaşlarımız zaman zaman kedi ve köpekler için mama bırakıyor. Pendik Belediyesi de kediler için yuvalar yaptı. Belediye sahip çıkıyor, biz de su ve mama veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİR DAHA BALIK TUTMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Olayın kamera kayıtları izlendikten sonra durumun fark edildiğini söyleyen Güneyli, "Eğer o kişiyi burada görseydik tepkimizi gösterirdik. Bir daha burada balık tutmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz de. Buradan duyuyorsa, bu taraflara bir daha gelmesini istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Olaya şahit olan diğer esnaf ve hayvan hakkı savunucuları,özellikle kış günlerinde sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olunması çağrısında bulundu.