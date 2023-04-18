Pendik'te 1 buçuk saat arayla iki kişiyi öldüren şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 18.04.2023 - 10:39

Güncelleme: 18.04.2023 - 10:46

İstanbul Pendik'te 15 Nisan tarihinde saat 19.30 sıralarında, 41 yaşındaki Hasan Kaygısız, tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Polis bu olayla ilgili soruşturma başlatırken saat 20.50 sıralarında yine Pendik'te bu kez Salman Durmaz (27) uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Birbiri ardına meydana gelen bu iki olay üzerine polis alarma geçti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, her iki olayı da aynı kişinin gerçekleştirdiğini belirledi. Polis, olaylarda hayatını kaybeden iki kişinin de alacak verecek meselesi yüzünden tartışmalı olduğu İnan Ç.'nin peşine düştü.

Daha önceden 24 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli İnan Ç., düzenlenen operasyonla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli İnan Ç. gerçekleşen cinayetlerle ilgili sorgulandı.

Olayların alacak verecek tartışması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Şüpheli İnan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.