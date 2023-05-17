Pendik’te çöpte çok sayıda kesilmiş kimlik bulundu

Yayınlanma: 17.05.2023 - 09:38

Güncelleme: 17.05.2023 - 10:05

Olay, Pendik ilçesi Ara Sokak’ta meydana geldi. Kamera görüntüleri ve edinilen bilgiye göre bir eczacının çöpe attığı karton kutu içinde bir sürü yırtılmış ve kesik kimlik olduğu öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelediği kamera görüntülerindeki kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İfadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.





