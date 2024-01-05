Pendik’te doğalgaz borusu patladı: İki katlı bina tahliye edildi!

İstanbul'da bir binanın giriş katında bulunan doğalgaz borusu patladı. Yükselen alevler nedeniyle iki katlı bina tahliye edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 07:38
Pendik’te doğalgaz borusu patladı: İki katlı bina tahliye edildi!
Abone Ol google-news

İstanbul'un Pendik ilçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, Yüce Sokak üzerinde saat 01.40 sıralarında bir binanın giriş katında iddiaya göre, doğalgaz borusu sebebi bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı.

Çıkan alevler bir anda büyüdü. Çıkan sesler nedeniyle çevredeki yurttaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, binada bulunan kişiler de polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Apartmandaki doğalgaz hatlarını kontrol etmesi için olay yerine uzman ekipler çağırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

 


Pendik doğalgaz patlaması

İlgili Haberler

İran'da 2 patlama

İran'da 2 patlama
Ukrayna Savaşı: Belgorod ve Kırım'dan patlama haberleri

Ukrayna Savaşı: Belgorod ve Kırım'dan patlama haberleri
Deniz Berktay ile Kuzeyden notlar: 2024’e patlamalarla girmek

Deniz Berktay ile Kuzeyden notlar: 2024’e patlamalarla girmek

En Çok Okunan Haberler