Pendik’te doğalgaz borusu patladı: İki katlı bina tahliye edildi!

Yayınlanma: 05.01.2024 - 07:38

Güncelleme: 05.01.2024 - 07:56

İstanbul'un Pendik ilçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, Yüce Sokak üzerinde saat 01.40 sıralarında bir binanın giriş katında iddiaya göre, doğalgaz borusu sebebi bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı.

Çıkan alevler bir anda büyüdü. Çıkan sesler nedeniyle çevredeki yurttaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, binada bulunan kişiler de polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Apartmandaki doğalgaz hatlarını kontrol etmesi için olay yerine uzman ekipler çağırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.