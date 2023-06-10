Pendik'te hurda deposunda yangın... Evlere sıçramadan söndürüldü!

İstanbul Pendik'te bulunan bir hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Depoda soğutma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 10.06.2023 - 17:12
Pendik'te hurda deposunda yangın... Evlere sıçramadan söndürüldü!
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İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kavakpınar Mahallesi Canlı Sokak'taki hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın deponun çevresindeki evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının yol açtığı herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, depodaki elektrikli motosiklet kullanılamaz hale geldi.

İtfaiyenin depoda soğutma çalışmaları sürdüğü kaydedildi.


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