Ankara'da apartmanda yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi

Yayınlanma: 08.06.2023 - 14:30

Güncelleme: 08.06.2023 - 17:06

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde 10 katlı Binnur Apartmanı'nda Fatma Akbıyık'ın kızı ile birlikte oturduğu 5'inci kattaki dairede öğle saatlerinde yangın çıktı.

Durumu fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alevler üst kattaki daireye sıçradı. Binanın büyük bir bölümü de dumanla kaplandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında rahatsızlığı nedeniyle yatağı bağımlı yaşayan Fatma Akbıyık hayatını kaybetti, dumandan etkilenen kızı ve üst kattaki 3 kişi ise dumandan etkilendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.