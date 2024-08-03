Pendik'te faciadan dönüldü: Kimyasal maddelerin depolandığı çatı alev alev yandı!

Pendik'te kimyasal maddelerin depolandığı çatı alev alev yandı. Yangın, bitişiğindeki binanın çatısına da sıçradı.

DHA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 06:56
Pendik'te faciadan dönüldü: Kimyasal maddelerin depolandığı çatı alev alev yandı!
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Orhangazi Mahallesi Kurşunluk Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında saat 23.30 sıralarında yangın çıktı.

Kimyasal maddelerin depolandığı çatıda başlayan yangın, bitişiğindeki binanın çatısına da sıçradı. Kısa sürede çatıyı saran alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, yaklaşık 1 saatlik mücadelenin ardından söndürüldü.

Yangın sonrası çatıda büyük çapta hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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