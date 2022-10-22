Pendik’te iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Pendik'te iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada yoldan geçen 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Şeyhli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Silahlı kavgada kaldırımda yürüyen Şahset Beştaş isimli yurttaş kurşunların hedefi olurken, çatışan grup arasından da 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri yaralı Şahset Beştaş'a olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bir diğer yaralı Umut C.K. isimli şahsın ise hayati tehlikesinin devam ediyor.
Olay yerinde polislerin yapılan incelemelerin devamında İsmail A. ve Adem A. isimli şahısların olay yerinden yaya olarak kaçtılar. Şahıslar kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olayı gören mahalle sakini Metehan K. ise yaptığı açıklamada, "2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce silahlı kavgaya dönüştü. Yoldan geçerken 1 kişi yerde yatıyordu. 1 kişi de yaralı haldeydi. Yaralılardan 1 kişi ölmüş” diye konuştu.
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