Pendik’te kadına şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı
Pendik Kurtköy'de sitenin asansörü önünde T. K.'yi darbeden Gökhan Bakö, "Basit yaralama" suçundan tutuklandı.
Olay, Pendik Kurtköy'deki bir sitede 26 Ekim tarihinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Gökhan Bakö, T. K.'yi asansörün önünde darbetti. Kadını yerde sürükleyerek yeniden asansöre götüren Gökhan Bakö, otopark katına inerek kadını otomobiline bindirip siteden ayrıldı.
Olay sonrasında T. K. şikâyetçi oldu. Şüpheli Gökhan Bakö emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Gökhan Bakö, tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "basit yaralama" suçundan tutuklandı.
KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU: "BUNU YAPACAK BİR İNSAN DEĞİLİM"
Gökhan Bakö hakimlikteki ifadesinde kendisini, "Şikâyetçi 2 aydır bizi taciz etmektedir. Geldiğimde kendisini evde gördüm. Eve zorla girmiş. Evden çıkartmaya çalışırken cam malzemenin ucunu ayağıma sapladı. Bu esnada çıkmamak için direndi. Bağırdı, üstünü çıkartmaya çalıştı. Sağa sola vurdu. Güvenliği de kendisini içeri almaması için daha önce söylemiştik. O da ben de alkollüydük. Asansördeyken bacak arama birden fazla kez yumruk attı. Binadakiler huzursuz olmasın diye polis çağırmadık. Kendisinin sabıkalı olduğunu biliyorum. Yaşanan olaylardan dolayı vicdan azabı duyuyorum. Bunu yapacak bir insan değilim" şeklinde savundu.
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