Pendik’te kadınların minibüsteki para kavgası kamerada

Pendik’te minibüse binen bir kadın, başka bir yolcuya 15 lira uzatarak şoföre vermesini istedi. Bir süre sonra ’50 lira verdim, paramı çaldınız’ diyerek yolcuyu hırsızlıkla suçlaması nedeniyle 2 kadın arasında kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 09:49
Pendik’te kadınların minibüsteki para kavgası kamerada
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Pendik’te minibüse binen bir kadın, öndeki yolcuya 15 lira uzatarak şoföre vermesini istedi. Ön tarafta kızıyla birlikte oturan başka bir kadın yolcu 15 lirayı şoföre verdi. Dakikalar sonrasında ’ücreti şoföre uzatır mısın’ diyen kadın, öndeki yolcuya ’ben sana 50 lira verdim. Paramın üstü nerede? Sen paramın üstünü çaldın diyerek hırsızlık ithamında bulundu. Minibüsteki diğer yolcular ve şoför 15 lira verdiğini söylese de kadın yolcu bu duruma inanmayarak kızıyla oturan yolcuya bağırıp parasının çaldığını iddia etti. Bunun üzerine iki kadın yolcu arasında kavga çıktı. Minibüs seyir halindeyken kavga etmeye devam eden iki kadın yolcu birbirlerine küfür yağdırarak tehdit etti. Kızıyla oturan öndeki kadın yolcu şoföre ’karakola sürmezsen senden şikayetçi olurum’ dedi. Minibüste yaşanılan olay ise kadın yolcunun kızı tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Para kavgası, şoförün 50 lira verdiğini söyleyerek başka yolcuyu hırsızlıkla suçlayan kadını minibüsten indirmesiyle sonlandı.


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