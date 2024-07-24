İzmir'de 'laf atma' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Yayınlanma: 24.07.2024 - 10:43

Güncelleme: 24.07.2024 - 10:45

Konak ilçesi Saygı Mahallesi Samsun Caddesi ile 2654 sokak kesişiminde, dün akşam saat 23.30 sıralarında B.D. (18) ve kardeşi E.D. (17) yanlarındaki kadınlara laf attıkları iddiasıyla Çağlar Kırmızı (32) ve F.C. (42) ile tartışmaya başladı.

Olayın büyümesi üzerine şüpheli veya şüphelilerce tabancayla açılan ateş sonucu Çağlar Kırmızı, ikisi göğsüne olmak üzere toplamda 8 kurşunla ağır yaralanırken, F.C. ayağına isabet eden mermi ile B.D. ise bıçakla bacak kısmından yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, Kırmızı ve F.C. sağlık ekiplerince ambulansa alınarak en yakın hastaneye götürüldü.

Hayati tehlikesi bulunmayan F.C. hastanede tedavi altına alınırken, Kırmızı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

YAKALANDILAR

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalama çalışması başlatan polis ekipleri, yaralı B.D. ve kardeşi E.D.’yi kısa sürede yakaladı.

Hastanede tedavisi yapılan B.D. ve yanındaki kardeşi E.D., emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.