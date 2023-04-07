Pendik'te park halinde bulunan otomobildekilere silahlı saldırı : 1 ölü, 1 yaralı
Pendik'te park halindeki otomobilde oturanlara düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Olay dün saat 14.00 sıralarında Pendik'te yaşandı. Cadde üzerindeki boş arazide güvercin besleyen 41 yaşındaki Sefer Acar, arkadaşı Murat Özgani ile birlikte park halindeki otomobilde oturuyordu.
Bir süre sonra yaya olarak otomobilin yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, Acar ve Özgani'ye tabancayla ateş etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Murat Özgani ve Sefer Acar ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sefer Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Sefer Acar'ın kuzeni Şahin Acar, "Burada amcamın oğlu araçta vakit geçiriyor. Oruçlu kendisi iftara kadar vakit geçiriyor. Burada kuş uçuruyor her zaman. Arkadaşıyla beraber burada otururken hiç tanımadığı bir kişi kapüşonlu bir şekilde aracın arkasından ateş ediyor. Yaya olarak gelip yaya olarak kaçıyor. Herhangi bir düşmanı olup olmadığını bilmiyoruz" dedi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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