Pendik’te pazarda 'yan bakma' kavgası: Metrelerce kovaladı
İstanbul Pendik’te bir pazarda yan bakma meselesi yüzünden iki grup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Pendik’te bulunan cumartesi pazarında geçen hafta iddiaya göre, iki grup arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi.
GRUPÇA KOVALADILAR
O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, iki grubun tekme ve yumruklarla kavga ettiği, bir grubun yurttaşı metrelerce kovaladığı görülüyor.
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