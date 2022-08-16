Pendik’te pazarda 'yan bakma' kavgası: Metrelerce kovaladı

16 Ağustos 2022 Salı, 11:46

Pendik’te bulunan cumartesi pazarında geçen hafta iddiaya göre, iki grup arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

GRUPÇA KOVALADILAR

O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki grubun tekme ve yumruklarla kavga ettiği, bir grubun yurttaşı metrelerce kovaladığı görülüyor.