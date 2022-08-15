Pazarcılar pahalılığı tane hesabıyla anlattı: 'Bir domatesin fiyatı 3.40 kuruş..'
Ankara’nın yakın ilçelerinde yetişen sebzeler pazara çıkmasına rağmen fiyatlar ucuzlamadı. Başkent’te pazarcılık yapan İsmet İlkutlu, Ankara’ya 80 kilometre uzaklıktaki Ayaş’tan gelen domatesin tanesini 3 lira 40 kuruşa sattıklarını belirterek, “Tarım Bakanlığı da Ankara’da. Rica ediyorum, Ayaş’a kadar gitsin, köylerini görsün, kaç kişi domates ekmiş öğrensin. İnsanların derdini öğrensin, çözsün” dedi
Başkent Ankara’nın yakın ilçelerinde yetişen sebze ve meyveler pazarlara girmesine karşın tezgahlarda beklenen ucuzluk olmadı. Ankara’nın domatesiyle ünlü Ayaş’ta üreticiden 6 liraya alınan domates semt pazarlarında kilosu 10 liradan satılıyor.
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