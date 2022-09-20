Pendik'te yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 yaralı

20 Eylül 2022 Salı, 17:11

Kaza, saat 14.15 sıralarında Pendik D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; seyir halinde olan otomobil, hemen arkasında seyir halinde olan Ahmet Özhan yönetimindeki hafriyat kamyonunun arkadan çarpması sonucu sağ şeritte durdu.

Kazaya karışan araçların arkasında seyir halinde olan ve Çankırı'dan İstanbul'a gelen Serkan Ayhan yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsü kaza sonucu önünde duran hafriyat kamyonuna çarparak durabildi.

Yaşanan zincirleme trafik kazası sonucu içerisinde yolcularında bulunduğu şehirlerarası yolcu otobüsü şoförü Serkan Ayhan araç içerisinde sıkışarak yaralanırken, muavin de kaza sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsü şoförü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Kaza sonucu D-100 karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kazaya karışan yolcu otobüsünde bulunan Bayram Hasçelik, "Çankırı'dan geliyorduk. Otobüsün arka tarafındaydık. Çarpmanın etkisiyle şoförün bağırdığını duyduk. Ben 112'yi aradım. Şoför ve muavin yaralandı" dedi. Yolcu otobüsünde bulunan Satı Kaya da, "Kamyon duruyordu, bizim otobüste arkadan çarptı. Muavin ve otobüs şoförü yaralandı" dedi. Yolcu otobüsünde bulunan Hüsnü Pusat ise, "Sağ şeritte gidiyorduk, kamyon birden durunca frene bastı otobüs şoförü ama duramadı, kaza yaptık" dedi.