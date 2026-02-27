Penguin Yayınevinin kurucusu Godoff hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü "Penguin" Yayınevinin kurucusu ve editörü Ann Godoff, 76 yaşında kanser sebebiyle yaşamını yitirdi.

Penguin Yayınevinden yapılan açıklamada, Godoff'un New York eyaletine bağlı Albany kentinde kanser nedeniyle hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Godoff'un 2003'te kurduğu Penguin Yayınevi, ABD'de bugüne kadar en çok satan kitapları basmasıyla biliniyor.



ANN GODOFF KİMDİR?

1949 yılında New York'ta doğan Godoff, eğitim hayatına Los Angeles'ta devam etti. Beverly Hills Lisesi’nde Rob Reiner ve Richard Dreyfuss gibi isimlerle sınıf arkadaşı olan Godoff, 1972 yılında New York Üniversitesi’nde sinema üzerine lisans eğitimini tamamladı. Ancak onun asıl tutkusu, beyaz perde değil, sayfaların arasındaki o büyülü dünyaydı.

1980’lerde Simon & Schuster ve Atlantic Monthly Press ile başlayan kariyer yolculuğu, 1991’de Random House’a geçmesiyle devleşti. 1994 yılında Caleb Carr’ın The Alienist (Ruh Avcısı) eseriyle ilk büyük kitlesel başarısını yakaladı. Aynı yıl, edebi bir fenomen olan Midnight in the Garden of Good and Evil (İyi ve Kötü’nün Bahçesinde Bir Gece Yarısı) kitabının da editörlüğünü üstlendi.

1997’de Random House’un genel yayın yönetmeni olduğunda, yayınevinin kimliğini tamamen dönüştürdü. O, sadece kitap basmıyor; bir eserin nasıl bir kültürel olay haline geleceğini biliyordu.

PENGUİN PRESS’İN DOĞUŞU

2003 yılında Penguin Press'i kurarak yayıncılıkta yeni bir çağ başlattı. Zadie Smith, Salman Rushdie, Thomas Pynchon ve Ron Chernow gibi dev yazarlarla çalıştı. Siyasi figürlerin anılarından kurgu dışı başyapıtlara kadar geniş bir yelpazede kalem oynattı. Michael Pollan'ın 2026'da yayımlanan A World Appears dahil tüm kitaplarının editörüydü.