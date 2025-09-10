'Perakende Zirvesi 2025' İstanbul'da başladı: 'Yerel güçlenirse Türkiye güçlenir'

Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun düzenlediği 'Perakende Zirvesi 2025', sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. 2 gün sürecek zirve; üretici markaları, perakende temsilcileri ve sektörün önde gelen isimlerini bir araya getiriyor.

Programın açılışı Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün'ün konuşmalarıyla başladı.

"FİNANSMANA ULAŞIMDA PROBLEMLERİMİZ VAR"

Uçarmak, Türkiye'de ekonomik değer üreten işletme sayısının 3,9 milyon olduğunu söyledi. Türkiye'nin üretim potansiyelinin olduğunu ifade eden Uçarmak, "Evet, sorunlar var. Nedir? Yüksek enflasyon yaşıyoruz. Finansmana ulaşımda bazı problemlerimiz var. İnşallah bunlar kısa sürede hallolacak" diye konuştu.

"KÜÇÜK ESNAFI ZORLUYOR"

Uçarmak'tan sonra konuşan Düzgün ise perakende sektörünün yapısal sorunlarına değinerek özellikle kontrolsüz mağaza açılışlarının adil rekabeti engellediğini belirtti. Aynı cadde üzerinde yan yana açılan mağazaların rekabeti artırmadığını aksine boğduğunu söyleyen Düzgün, "Bu durum hem yerel yatırımcıyı hem de küçük esnafı zorluyor. Mağaza açılışlarına ilişkin objektif kriterlerin yasal düzenlemelerle belirlenmesi gerekiyor. Yerli üretim güçlendikçe ülke ekonomisi direnç kazanır, istihdam artar, yatırım güvenliği sağlanır. Yerli malı sadece bir alışveriş tercihi değil, milli bir duruştur. Yerel güçlenirse Türkiye güçlenir" dedi.