Pereira: "Bu tarz turnuvalarda hata yapmamanız gerekiyor"
UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nde izleyeceğiz. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Olympiakos maçı sonrası üzgün olduklarını belirtirken “Böyle bir maçı anlatmak tabii ki zor" dedi.
Sarı-Lacivertlilerin muhtemel rakipleri ise: Roma (İtalya), Tottenham (İngiltere), Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Partizan (Sırbistan), Karabağ (Azerbaycan), Slovan Bratislava (Slovakya). Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Olympiakos maçı sonrası üzgün olduklarını belirtirken “Böyle bir maçı anlatmak tabii ki zor. Son dakikada kendi hatamızdan dolayı yediğimiz golle kaybetmek gerçekten üzücü.
Bu sonucu kabul etmek benim için zor. Orada topu kontrol edebilecek 3 oyuncumuz vardı. Bu tarz turnuvalarda bir hata yaparsanız rakibiniz golü atıyor. Şimdi yapmamız gereken dinlenmek ve Göztepe maçına hazırlanmak. 90 dakika boyunca rakibimizle eşit seviyede mücadele ettik. bizim de gol atacak pozisyonlarımız vardı. Bence iyi oynadık. Mesut Özil, Valencia, Gustavo, Serdar Dursun, Crespo gibi oyuncular elimizde olsaydı daha farklı olabilirdi. Üzgünüz, yapacak birşey yok. Bizim ana kulvarımız Süper Lig” diye konuştu.
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