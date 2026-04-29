Perşembe Yaylası’nda maden sondaj çalışmalarına karşı yurttaşlar nöbete başladı: 'Çalışmalar yaşamı tehdit ediyor'

Ordu Korgan’daki Terzili ve Beypınarı mahallelerini kapsayan, Aybastı Perşembe Yaylası’nı olumsuz etkileyeceği belirtilen maden projesine karşı halkın mücadelesi sürerken sondaj çalışmalarına başlandı.

Çalışmalara tepki gösteren bölge halkı güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaştı. Sondaj yapılacak alanda ise iş makineleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar’ın “Aybastı’da, bölgede madene hayır diyoruz” açıklamasından 24 saat sonra, mendereslerin hemen yanında sondaj çalışmaları başladı.

Bölgeye giden yolların jandarma tarafından kapatılması ve yurttaşların girişinin engellenmesi yöre halkının tepkisini artırdı. Yurttaşlar ise bölgede nöbet tutmaya başladı.

Önceki dönem CHP Aybastı İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz ilçede yaşananlara tepki göstererek “Perşembe Yaylası’nda doğrudan ‘Ruhsat sahası yok’ demek, gerçeğin tamamını anlatmıyor. Mesele sadece idari sınır çizgisi değil, coğrafyanın kendisi. Aybastı’nın komşuları olan Korgan ve Tokat tarafında, yaylaya 500 metre ile iki kilometre mesafede siyanürlü altın arama faaliyetleri yürütülüyor. Bu alanlardan çıkan suyun nereye aktığını bilmeyen yok. O sular Perşembe Yaylası’ndan geçip Ünye’ye, Fatsa’ya, Ordu sahiline kadar ulaşıyor. Yani ‘Yaylada maden yok’ diyerek konuyu kapatmaya çalışmak, teknik olarak doğru gibi görünse de fiilen yanıltıcıdır’’ dedi.