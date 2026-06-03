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Perşembe Yaylası’nda zafer sondaja karşı direnen yurttaşların oldu: Mahkemenin ardından iş makineleri bölgeyi terk etti

Perşembe Yaylası’nda zafer sondaja karşı direnen yurttaşların oldu: Mahkemenin ardından iş makineleri bölgeyi terk etti

3.06.2026 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
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Perşembe Yaylası’nda zafer sondaja karşı direnen yurttaşların oldu: Mahkemenin ardından iş makineleri bölgeyi terk etti

Ordu'nun Korgan ilçesinde maden arama faaliyetlerine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verilmesinin ardından sondaj çalışmalarında kullanılan iş makineleri ve ekipmanlar sahadan çıkarıldı. Bölge halkı, bırakıldığı öne sürülen atıkların temizlenmesini ve alanın eski haline döndürülmesini istedi.
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ORDU Korgan’a bağlı Beypınarı ve Terzili mahallelerinde aylardır kamuoyunun gündeminde yer alan maden arama faaliyetleriyle ilgili önemli gelişme yaşandı. Ordu İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararının ardından sondaj çalışmalarında kullanılan iş makineleri ve ekipmanlar bölgeden çekildi.

Bölge halkı, sondaj sahalarında bırakıldığı öne sürülen bentonit ve atıkların temizlenmesi, alanın eski doğal yapısına kavuşturulması çağrısında bulundu.

‘18 AYDIR BURDAYIZ’ 

Korgan, Aybastı, Kabataş Çevre Derneği kurucularından Bedir Silme, “18 aydır burada verdiğimiz bir mücadele var. Ağladığımız oldu, güldüğümüz oldu. Umudumuz oldu, umutsuzluğumuz oldu ancak ciddi bir mücadele verdik. Çoban ateşini yaktığımızda ‘Bu ateş sönmeyecek, bu makineler gidene kadar biz de burada olacağız’ diye söz vermiştik. Buraları katlettikleri bu topraklarda, bu doğada, bu güzelim coğrafyada yine kuşlar uçacak. Yine koyunlar, kuzular meleyecek. Yine hatıra fotoğrafları için orman gülleri açacak” dedi.

Silme, “Biz buradayız, bu memleketin helal süt emmiş bir sürü evladı var. Taş yapıya ve buraları heder etmek isteyen başkalarına bu toprakları yedirtmeyeceğiz, koruyacağız. Hak arama mücadelemiz bitmedi, devam edecek ama biz hep burada olacağız” ifadelerini kullandı.

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