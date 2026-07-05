Personel alımındaki mülakat uygulamasının yürütmesi durduruldu: 'Sözlü mülakatı değil, liyakatı destekleyeceğiz'

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”, 26 Şubat 2025 tarih ve 9528 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 27 Şubat 2025 tarih ve 32826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yapılan değişiklik ile sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların “sınav şartı” başlıklı ek madde 2’sinin 16. fıkrası “Sosyal hizmet personeli ünvanlı pozisyonlara ise anılan Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına göre atama yapılır” halini almış, yani söz konusu düzenlemeyle personel alımında mülakatın önü açılmıştı.

Genel Sağlık-İş Sendikası da uygulamanın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay 12. Dairesi’nde dava açtı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yayımladığı bir ekinde de Resmi Gazete’de yayımlanma şartı ihlal edilerek sözleşmeli sosyal hizmet personeli alımına ilişkin usul ve esasların yürürlüğe konulduğunu anımsatan sendika, bakanlığın yazısı ekinde yayımlanarak yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Sosyal Hizmet Personeli Alımına İlişkin Usul ve Esaslar” metninin tamamının iptali için de Danıştay 12. Dairesi’nde yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açtı.

‘SÖZLÜ MÜLAKATI DEĞİL, LİYAKATI DESTEKLEYECEĞİZ’

Davaya ilişkin verilen kararlar sendikaya ulaştı. Genel Sağlık-İş açılan davalar sonucunda sosyal hizmet personeli alımında sözlü mülakat uygulamasının yürütmesini durdurduklarını duyurdu. Sendikadan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

“İdare, gizli gizli sözlü mülakatı destekleyecek uygulamaların önünü açmaya çalışırken almış olduğumuz iki yürütmenin durdurulması kararı, Genel Sağlık-iş’ten hiçbir hukuka aykırılığın gizlenemeyeceğini, Genel Sağlık-İş’in verdiği hukuk mücadelesi ile tüm hukuka aykırılıkları birer birer ortadan kaldıracağını bir kez daha göstermiştir. Buradan idareye sesleniyoruz: Sözlü mülakata geçit vermeyeceğiz! Sözlü mülakatı değil, liyakatı destekleyeceğiz ve sizler başaramayacaksınız.”