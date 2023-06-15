Peruk ve gözlükle kendilerini kamufle ediyorlardı: Hırsızlar yakalandı

Yayınlanma: 15.06.2023 - 11:12

Güncelleme: 15.06.2023 - 13:16

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Çekmeköy, Beykoz, Maltepe, Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlatıldı.

Polis yaptığı çalışmada şüphelilerin gerçekleştirdikleri bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiklerini tespit etti. Görüntülerde çalıntı bir otomobille binanın otoparkına gelen şüphelilerin yukarıdaki katlara çıkarak dairelerden hırsızlık yaptıkları ardından çaldıkları eşyalarla otoparktan kaçtıkları görüldü.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI ORTAYA ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliği tespit edilen şüphelilerden Güldeste Y. (52) ile Melek Y.'yi (45) Ümraniye’de düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerden Güldeste Y.'nin hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası, 7 ayrı dosyadan aranması olduğu tespit edildi.

Diğer şüpheli Melek Y.’nin ise hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası ile 11 adet yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

KILIK DEĞİŞTİRMEK İÇİN PERUK KULLANIYORLARMIŞ

Polis soruşturması sonucu 6 ayrı evden hırsızlık, resmi belgede sahtecilik suçlarını işledikleri tespit edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada kılık değiştirmek için kullandıkları peruk ve gözlükler ile sahte ikiz plakalar ele geçirildi.

Şüphelilerin kullandığı çalıntı otomobil bulunarak sahibine teslim edilirken yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirtti.