Depremde ağır hasar alan binada hırsızlık: 7 zanlı gözaltına alındı!
Depremden etkilenen 11 ilden biri olan Gaziantep'te ağır hasar alan bir binada hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki ağır hasarlı binalarda yaşanan hırsızlık olaylarına bir yenisi daha eklendi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Batıkent Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan bir binadan hırsızlık yaptıkları tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 7 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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