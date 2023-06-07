Depremde ağır hasar alan binada hırsızlık: 7 zanlı gözaltına alındı!

Depremden etkilenen 11 ilden biri olan Gaziantep'te ağır hasar alan bir binada hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 07.06.2023 - 09:22
Depremde ağır hasar alan binada hırsızlık: 7 zanlı gözaltına alındı!
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki ağır hasarlı binalarda yaşanan hırsızlık olaylarına bir yenisi daha eklendi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Batıkent Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan bir binadan hırsızlık yaptıkları tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 7 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


ağır hasar deprem depremler gaziantep hırsızlık kahramanmaraş

İlgili Haberler

Deprem bölgesinde hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Deprem bölgesinde hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da depremde boşaltılan binalarda hırsızlık iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da depremde boşaltılan binalarda hırsızlık iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'da ağır hasarlı binadan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da ağır hasarlı binadan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

En Çok Okunan Haberler