Pes dedirten hırsızlık: 10 gün boyunca site içerisinde hırsızlık yaptılar!

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 11:29

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 11:29

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'nde özel güvenlikli Gökkuşağı Evleri'nde iddiaya göre, sitenin güvenlik sayısının az olması sebebiyle hırsızlar duvardan atlayıp site içerisine girdi.

Güvenliğin farkında olmadığı hırsızlar, günlerce site içerisinde dolaştı. Tek tek site içerisindeki daireleri dolaşıp boş olduğunu tespit eden hırsızlar, her evden yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Hırsızlar, hiçbir şey olmamış gibi evlerde yemeğini yiyip, içeceğini içip daha sonra günlerce kaldığı ortaya çıktı.

Hırsızların bir sonraki durağı site içerisinde Murat Çelik’in evi oldu. Hırsızlar, evin giriş kapısını açamayınca yöntemi balkonda denedi. Bahçe içerisinde bulunan masaları üst üste koyan hırsızlar, daha sonra balkona tırmanarak içeri girdi.

Burada da engelle karşılaşan hırsızlar, kapalı olan balkon kepengini zorlayıp kaldırarak içeri girdiler. 900 bin lira zararının olduğunu söyleyen evi soyulan Murat Çelik, hırsızların cezalandırılmasını istiyor.

5 gün önce emniyet güçleri tarafından yakalanan hırsızların kendisine bildirildiğini belirten Çelik, olayın olduğu gün İstanbul’da olduklarını ifade etti.

Polis ekiplerinin rutin GBT kontrolleri esnasında hırsızların yakayı ele verdiğini söyleyen Çelik, “Daha önceki suçlarından dolayı aranan bir hırsız bu. Polis ekipleri yakalayınca bizim evi de soyduğunu orada tespit ediyor. Bilgi aldıktan sonra eve geldik her şey darmadağın” dedi.

“10 GÜNE YAKIN CİRİT ATMIŞLAR”

Hırsızların seçici davrandığını belirten Çelik, “Hırsızlar burada 4-5 eve girmiş. Kimi zaman evde olmayanlar oluyor. Burası güvenli bir site olduğu için ister istemez yönetime de kapıdaki güvenliğe de güveniyoruz. Ama maalesef girdiğimiz durum bizi yanılttı. Aldığımız bilgiye göre hırsızlar, site içerisinde 10 güne yakın cirit atmışlar. Yetmeyip dinlenmek amaçlı boş evlerde uyuyup kalkmışlar. Sanki babalarının eviymiş gibi site içerisinde dolaşmışlar. Hırsızlar hiçbir şey olmamış gibi bir de komşularımızın evinde bulunan dolapta yemek yiyip meyve suyu içmişler. Rahat bir şekilde evleri soyup çıkmışlar. Hırsızlar hemen hemen sitedeki bütün evleri kontrol etmişler ilk birkaç gün. Daha sonra evde olmayanları tespit edip soymuşlar. Biz de güvenli bir site diye ziynet eşyalarımızı kasada bırakıyorduk. O kasayı da ne yazık ki soymuşlar” ifadelerinde bulundu.

“1’ER MİLYON TL TAKILARIN KAYIP OLDUĞU SÖYLENİYOR”

Evin hırsızlar tarafından nasıl soyulduğunu anlatan Çelik, “Bizim eve hırsızlar bahçedeki masaları üst üste koyup balkona tırmanmışlar. Daha sonra balkonda kapalı olan kepengi zorla açıp içeri girmişler. Hırsızların ev içerisinde karıştırmadıkları yer yok. Banyo dolabından mutfak dolabına kadar bütün yerleri didik didik aramışlar. Ne kadar hafif ve ağır ziynet eşyası varsa kasayı patlatıp alıp çıkmışlar. Bu hırsızlık olayında yaklaşık 900 bin lira zararımız bulunmakta. Diğer evlerde ise 1’er milyon TL takıların kayıp olduğu söyleniyor” diye konuştu.

Son olarak hırsızların bir çete olduğunun iddia edildiğini söyleyen Çelik, şunları kaydetti:

“Emniyetten aldığımız bilgilere göre bunların çete olduğu düşünülüyor. 15-20 kişilik grup söz konusu. Böyle zengin ailelerin evlerine girmek suretiyle tehdit, şantaj ve gasp hepsi var bunlarda. Emiyetten tek isteğimiz bu hırsızların tutuklanıp ağır yaptırımların uygulanmasıdır.”