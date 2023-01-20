Malatya'da 'hırsızlık' çetesine operasyon: 10 tutuklama
Malatya'da, birçok kamu kurumundan inşaat malzemesi çaldığı tespit edilen hırsızlık çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Malatya'ya gelip, birçok kamu kurumundan inşaat malzemesi çaldığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Çalıntı araçlarla hırsızlık yaptığı belirlenen çete üyelerini 3 ay boyunca takip eden polis, 180 personelin katılımıyla 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 21 hırsızlık olayını gerçekleştiren 12 şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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